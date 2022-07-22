سعر الدولار اليوم الجمعة 22-7-2022 في البنوك المصرية

ما زالت معدلات البحث تتزايد يوميا عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وذلك مع بداية التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، وبحسب مؤشرات أسواق المال.

سعر الدولار في البنوك المختلفة

لذا ترصد «الوطن» من خلال التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية اليوم، من بينها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفق آخر التعاملات مساء أمس الخميس الموافق 21 يوليو 2022، وذلك في إطار التقارير الخدمية التي تقدمها للقراء، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية نحو 18.86 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك المركزي

كما سجل سعر الدولار ضمن معاملات البنك المركزي 18.86 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات أمس الخميس 21 يوليو الحالي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وضمن معاملات بنك مصر، سجل سعر الدولار نحو 18.88 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

كما جاء سعر الدولار في البنك الأهلي بنحو 18.88 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع، وذلك حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، ضمن معاملات بنك قناة السويس نحو 18.98 جنيه للبيع و18.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنوك

بلغ سعر اليورو، وفق آخر تعاملات أمس الخميس، داخل بنك قناة السويس، نحو 19.08 جنيه لعمليات الشراء و19.46 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزي المصري، نحو 19.33 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.