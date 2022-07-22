«المركزي»: سعر الدولار الأمريكي يواصل الصعود للأسبوع الثالث.. كم وصل سعره؟

سجل مؤشر الدولار الأمريكي، ارتفاعا بنسبة 0.99% للأسبوع الثالث على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2002، وذلك خلال الفترة من 8 يوليو الى 15 يوليو 2022، بحسب النشرة الأسبوعية للبنك المركزي المصري.

بيانات التضخم الأمريكية تدفع سعر الدولار الأمريكي لمواصلة الصعود

وأضافت النشرة الأسبوعية لأداء الأسواق العالمية للبنك المركزي المصري، أنَّ أرقام التضخم في الولايات المتحدة، جاءت أعلى من المتوقع، وعززت التوقعات بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر قوة، وبالتالي مزيدا من الدعم لـ سعر الدولار.

سعر اليورو يتراجع بنسبة 1.03%

وعلى صعيد العملات الأوروبية، تراجع سعر اليورو بنسبة 1.03% ليستقر عند 1.008 أمام الدولار الأمريكي، بعد أن وصلا إلى مستوى التعادل خلال تداولات الأسبوع لأول مرة منذ عقدين.

تأخر المركزي الأوربي في رفع الفائدة والغاز الروسي أسباب تراجع سعر اليورو

وبحسب نشرة المركزي، جاءت خسائر العملة الأوروبية الموحدة؛ اليورو، على خلفية اتساع فجوة أسعار الفائدة بين بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، وبسبب حالة عدم اليقين بشأن المدة التي ستستغرقها روسيا لإعادة ضخ الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم».

سعر الجنيه الاسترليني.. هبوط بـ 1.48%

كما هبط الجنيه الاسترليني بنسبة 1.48% إلى جانب العملات الأخرى المحفوفة بالمخاطر بسبب اندفاع المستثمرين نحو الدولار.

وأوضح البنك المركزي المصري في نشرته، أنَّ تراجع سعر الجنيه الاسترليني جاء على خلفية الاضطراب السياسي حول من سيخلف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد استقالته.

يُشار إلى أنّ العملة الإنجليزية تعرضت أيضًا لضغوط بسبب المخاوف من نقص إنتاج الغاز، حيث تم إغلاق منشأة إنتاج الغاز النرويجية الرئيسية التي تمد المملكة المتحدة بالغاز خلال الأسبوع، وذلك خلال الوقت التي تواجه فيه أوروبا نقصًا في الغاز.

سعر الين الياباني يتراجع بنسبة 1.78%

انخفض الين الياباني بنسبة 1.78%، حيث يتوقع المستثمرين استمرار تيسير السياسة النقدية بعد أن فاز الائتلاف الحاكم في اليابان بأغلبية المقاعد خلال انتخابات مجلس الشيوخ.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ بنك اليابان، السيد هاروهيكو كورودا، أشار إلى أنه لن يتردد في إضافة حزم تحفيز نقدي لتعزيز الاقتصاد الياباني، وذلك في وقت سابق..

عملات الأسواق الناشئة.. تتراجع جماعيا ما عدا 5

وخسرت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، حيث ارتفعت 5 عملات فقط من أصل 23 عملة مدرجة في المؤشر خلال هذا الأسبوع.

الروبل الروسي يجني المكاسب

كما سجل سعر الروبل الروسي صعودا بنسبة 11.9%، ليقود المكاسب على الرغم من قوة الدولار، حيث أن العملة مدعومة ببداية فترة ضريبية بدأت يوم الجمعة، والتي أدت إلى تزايد معدل الطلب على الروبل.

توقعات بمواصلة الروبل الصعود

ومن المرتقب أن تشهد العملة مزيدًا من الارتفاع، فمن المتوقع سداد حصة أكبر من الضرائب بحلول الأسبوع الأخير من شهر يوليو، كما يتوقع المحللون أن تتلقى العملة مزيدًا من الدعم، حيث يتوقع أن تقوم الشركات التي تركز على التصدير بتحويل إيراداتها من العملات الأجنبية للروبل للإيفاء بالتزاماتها المحلية