إصابة 4 أشخاص في حادثين سير بطرق بني سويف

أصيب 4 أشخاص بينهم شقيقين بإصابات متفرقة، في حادثي سير منفصلين في نطاق محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، وجرى نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث مروري على طريق الزعفرانة بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم 5983 ف.ج.ن، على طريق الزعفرانة، في نطاق المحافظة، فوجه بسرعة الدفع بسيارات الإسعاف مكان الحادث،

سيارتان إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، و تبين أن الحادث أسفر عن إصابة مينا فخري ميخائيل، 37 عامًا، جرح قطعي بالرأس حوالي 7 سم، مندوب مبيعات، و شقيقه« يونان»، 35 عامًا، جروح وكدمات متفرقة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي وإصابة أب وابنته

كما تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مصنع الأسمنت، مما أسفر عن إصابة أب ونجلته.

انتقلت سيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة إيهاب ميخائيل ثابت، 46 عامًا، بدون عمل، كدمات وسحجات متفرقة، ونجلته «جوستينا»، 7 أعوام، اشتباه كسر بالساعد الأيمن، سحجات بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتحررت المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.