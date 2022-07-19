القصة الكاملة لمصرع رجل وزوجته وإصابة أطفالهما في حادث طريق بني سويف

جثتان و3 أطفال مصابين كانوا جميعاً داخل سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، بحري كمين سمسطا في نطاق محافظة بني سويف، بعدما اصطدمت سيارة ملاكي وسيارة نقل بهم ليلقى الأب والأم مصرعهم ويصاب الأبناء في الحادث الأليم، وصرحت النيابة العامة، اليوم، بدفن جثتي الأب والأم واستعجال الأجهزة الأمنية في التحريات.

موت الأب والأم وإصابة الأبناء

لحظات قاسية عاشتها الأسرة المنكوبة فالأم لقت مصرعها وكذلك الأب ويصاب الأبناء الثلاثة ليتبدل الحال في لمح البصر وتصبح رائحة الموت في كل مكان لتصبح مريم الابنة الكبيرة صاحبة 13 عاماً مصابة باشتباه نزيف داخلي وميار الابنة الوسطى التي تبلغ من العمر 9 سنوات مصابة باشتباه نزيف في المخ ، ويأتي مالك بإصابة باشتباه ما بعد الإرتجاج.

محاولة إنقاذ أفراد الأسرة

اجتمع المواطنون قائدى السيارات الأخرى والركاب حول السيارة ليشاهدوا تفاصيل الحادث عن قرب ويقدموا ما يستطيعوا من مساعدات وينقذوا المصابين حتى لا يتطور الأمر ويصبحوا في عداد الموتي، حيث قاموا بإخراج الجثث من السيارة والأبناء المصابين وأبلغوا شرطة النجدة التي انتقلت على الفور للتأكد من صحة البلاغ.

الاستماع لشهود العيان

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبعمل التحريات الأولية تبين أن أسرة كاملة لقت مصرعها في الحادث إثر اصطدامهم بسيارة ملاكي وأخرى نقل وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة كما استمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان في الواقعة.

نقل المصابين للمستشفى ونقل الجثث للمشرحة

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل الأطفال المصابون إلى أقرب مستشفى لتداركهم بالعلاج اللازم ونقل جثة الأب والأم التي كانت جثتها مجهولة في البداية قبل التعرف على هويتها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي استعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها النهائية حول الواقعة لبيان سبب وقوع الحادث.