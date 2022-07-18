مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة في حادث بـ«صحراوي» بني سويف

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين من أسرة واحدة، مساء اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارتين ملاكي وأخرى نقل، بالطريق الصحراوي الغربي، بحري كمين سمسطا في نطاق محافظة بني سويف، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث مروري بصحراوي بني سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى نقل، بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا جنوبي غربي المحافظة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين جميعهم من أسرة واحدة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين والمتوفين

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي، وجار تقديم الإسعافات الأولية لهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، للوقوف على مدى إصابتهم، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزي المصابين وهم مريم محمد علي، 13عامًا، مصابة باشتباه نزيف داخلي، وشقيقتها ميار، 9 سنوات، مصابة باشتباه نزيف على المخ، وشقيقهم مالك 4 سنوات، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أسفر الحادث عن مصرع محمد علي محمد محمد، 37 عامًا، والد الأطفال المصابين، وجثه مجهولة الهوية، وجرى إيداع الجثتين مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.