تحذيرات من الغرق بشواطئ جنوب سيناء بعد إنقاذ 4 خلال 24 ساعة

تعد محافظة جنوب سيناء أقل المحافظات التي تسجل حالات غرق لأن شواطئها رملية ولا توجد بها أمواج عالية.

محافظة جنوب سيناء تطل علي خليج السويس والعقبة بسواحل يبلغ طولها نحو 600 كيلو متر، وعلي خليج السويس تقع مدن رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، طور سيناء، أما خليج العقبة فتقع عليه مدن شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا.

وشهدت محافظة جنوب سيناء حادثي غرق خلال 24 ساعة فقط وجري إنقاذ 4 آخرين علي شواطئ طور سيناء وشرم الشيخ.

غريق بشاطئ المنتزه بشرم الشيخ

تلقي اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغا صباح الجمعة من مستشفي شرم الشيخ الدولي يفيد وصول جثة هامدة لشاب يدعي «سيف ع أ»، 22 سنه من الغربية، وتبين أن الشاب تعرض للغرق أثناء الاستحمام في شاطئ المنتزه بشرم الشيخ وجري نقله إلي المستشفى ولم تنجح محاولات إنعاشه وتوفي بسبب اسفكسيا الغرق، ونقل إلي مشرحة مستشفى شرم الشيخ الدولي، وصرحت النيابة العامة بشرم الشيخ بدفن الجثة وتسليمه إلي ذويه.

إنقاذ شاب وطفل إيطالي من الغرق

وأنقذت العناية الإلهية شاب يدعي محمد فؤاد عبد الكريم «27 سنة» من مدينة الطور من الغرق علي شواطئ طور سيناء، حيث تمكن منقذي الشواطئ من إنقاذه، وجري عمل إسعافات أولية له، كما جري إنقاذ طفل يدعي اندريا لورى 12 سنه «إيطالي الجنسية» كان رفقة والده في رحلة إلي محمية رأس محمد حيث تعرض للغرق أثناء السباحة في شاطئ الغزلان داخل محمية رأس محمد وجري إنقاذه.

غرقت أمام زوجها

وشهدت مدينة طور سيناء الخميس حادثا مأساويا، حيث تعرضت طبيبة للغرق أمام زوجها وأبنائها سحبها التيار في شاطئ النجوم بالطور تدعي رشا م أ - 37 سنة، وجري إنقاذ أبنائها الثلاثة، ونقل الجثة إلي مشرحة مستشفى الطور العام، ونقل ابنها «7 سنوات» إلي مستشفي ابورديس العام لتلقي العلاج.

تحذيرات من الغرق

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص لـ «الوطن» إن شواطئ جنوب سيناء بها منقذين موجودين باستمرار، وحذر من عدم اتباع تعليمات السباحة خاصة في المناطق الخطرة.

وتابع أن هناك مناطق خطرة يصعب السباحة فيها، إضافة إلي وجود مناطق عميقه وخطرة في الطور ولابد من اتباع تعليمات الشواطئ للحفاظ علي أرواح المواطنين.

وقال إن أي شخص يأتي إلي المدينة لابد أن يسأل قبل النزول إلي الشواطئ، وقدم المحافظ التعازي لأسر ضحايا حادثي الغرق في الطور وشرم الشيخ.