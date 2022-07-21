التصريح بدفن جثة شاب غرق في حمام سباحة قها.. ولجنة لفحص الواقعة

صرحت أجهزة التحقيق المعنية بمحافظة القليوبية، بدفن جثة شاب غرق في حمام سباحة مركز شباب قها، عقب انتهاء أعمال مناظرة الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، فيما تشكلت لجنة لفحص الواقعة والوقوف على أسباب الحادث.

الواقعة تمت خارج حمام سباحة قها

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في تصريحات صحفية، إنه جرى الدفع بلجنة لفحص الواقعة ضمت إدارتي الشؤون القانونية والتخطيط بالمديرية، ومدير إدارة طوخ للشباب والرياضة التابع لها المركز، موضحا أن التحقيقات الأولية تكشف أن الواقعة حدثت خارج حمام سباحة قها، حيث تم انتشال الشاب المتوفا حيا ونقله إلى المستشفى وتوفى أثناء إسعافه.

وأضاف وكيل شباب القليوبية، أنه سيجرى إعداد تقرير فوري بالواقعة وملابساتها، للعرض على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للتعرف على أسباب غرق شاب في حمام سباحة قها أثناء استحمامه، طبقا لتكليفات الوزير في هذا الشأن.

حمام سباحة قها يعمل بحق الانتفاع

وأشار «الصبروط» إلى أن حمام سباحة قها يعمل بنظام حق الانتفاع لمستثمر، وهناك تعليمات ولوائح في التشغيل، مع وجود منقذين مؤهلين ومدربين معتمدين والإشراف الفني للمستثمر.

وكان شاب بجامعة بنها لقي مصرعه داخل حمام سباحة بمدينة قها، وتم انتشاله من الحمام، غير أنه لفظ أنفاسه فور وصوله مستشفى قها، وتبين أنه كان يعاني من تشنجات وكهرباء زائدة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تفاصيل مصرع شاب في حمام سباحة قها

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم ناصر الجمال مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول شاب لفظ أنفاسه فور وصوله المستشفى، نتيجة تعرضه للغرق بحمام سباحه مركز شباب قها.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من سؤال مسؤولي مركز الشباب أن الشاب نزل الحمام وبعد فترة تعرض للغرق، وتم إنقاذه ونقله للمستشفى حيث لفظ أنفاسه فور وصوله المستشفى.

وكلف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بتشكيل لجنة لمعرفة المتسببين في الحادث، وإحالة المقصرين للتحقيق، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتفريغ الكاميرات لمعرفة المشهد الحقيقي لعملية الغرق، وانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.