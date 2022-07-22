قط يتسبب في إنقاذ حياة أسرة بعد تناول وجبة أسماك سامة بدمياط

تسبب نفوق قط صغير في إنقاذ حياة أسرة مكونة من 4 أفراد بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط من الموت المحقق عقب تناولهم وجبة أسماك تبين أنها لسمكة الأرنب السامة المحظور صيدها وبيعها وتوزيعها في الأسواق.

تعود تفاصيل الواقعة عندما استقبل مستشفى دمياط العام مساء يوم الاثنين الماضي أسرة مكونة من 4 أفراد، الأب والأم والأبناء، يعانون من التهاب عصبي حاد وتشنجات، نتيجة تناول وجبة طعام فاسدة، وعلى الفور أعلنت إدارة المستشفى حالة الطوارئ وتدخل فريق طبي لعمل الإسعافات الأولية وعمل غسيل معدة أكثر من مرة لكل حالة، وبحسب تصريحات الدكتور محمد اللبان، مدير عام مستشفى دمياط العام، لـ«الوطن»، فإن المستشفى استقبل الأسرة في حالة خطرة جدًا، وبذل فريق من الأطباء مجهودًا كبيرًا للغاية وعلى مدار 4 ساعات بدأت بمجرد دخول الحالات إلى قسم الطوارئ في الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين الماضي وحتى الساعة الثانية فجر يوم الثلاثاء، وتم غسل المعدة تمامًا.

وأكد اللبان أن حالة الإعياء التي ظهرت بها الأسرة تؤكد أنها حالة تسمم شديدة، مضيفًا أنه لولا القط الذي تناول من الطعام الذي تناولت منه الأسرة وظهرت عليه تشنجات ثم وفاة في غضون دقائق من تناوله نفس الطعام الذي تناولته الأسرة، لكانوا فارقوا الحياة خلال ساعات قليلة.

وكشف اللبان أنه تم تحرير محضر بنقطة شرطة المستشفى حمل رقم 223 لسنة 2022 بوصول كل من علاء فوزي رشاد المنزلاوي، 47 عامًا، وزوجته شيماء حافظ، ومريم علاء 15 عامًا، ابنة، ويوسف علاء، 17 عامًا، الابن، في حالة إعياء شديدة ويعانون من التهاب عصبي حاد وتشنجات، وتم إرسال المحضر إلى قسم شرطة أول دمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر.

الأم تروي الواقعة

من جانبها، قالت شيماء حافظ، معلمة بإحدى المدارس عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها اشترت أسماكًا عبارة عن 2 كيلو كابوريا وطبقين سمك فيليه من أحد محال الأسماك الشهيرة بمدينة عزبة البرج، وطهتها وأثناء تناول الطعام هي وزوجها وأولادها، قدموا قطعًا من الطعام لقط يبلغ 50 يومًا كانوا قد اشتروه منذ ثلاثة أيام، وأثناء تناولهم الطعام فوجئوا بأن القط لا يتحرك ويصدر تشنجات سريعة وعصبية ثم لم يحرك ساكنًا وتأكدوا من وفاته، وأن هناك شيئًا ما في الطعام، وبعد دقائق بدأوا يشعرون بتنميل في الجسم ثم تشنجات وعلى الفور توجهوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

القبض على صاحب محل الأسماك

وفي سياق متصل ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط القبض على صاحب محل سمك بمدينة عزبة البرج، وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة، وقررت النيابة إخلاء سبيله مؤقتًا، ووجهت مديرية الصحة بإرسال عينات باقي الطعام إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها لبيان نوع السمك الذي تناولته الأسرة.