شكاوى من مقالب القمامة بكفر حميدو في دمياط.. ورئيس المدينة يوجه بحل المشكلة

اشتكى عدد كبير من أهالي قريتي الشيخ ضرغام وكفر حميدو بمحافظة دمياط من وجود مقلب قمامة على النيل بالقرب من المنازل والمدارس، مما يؤدى إلى حدوث اختناقات نتيجة الاشتعال الذاتي للقمامة وانتشار الأدخنة الذي تسبب في أذى المواطنين وخاصة الأطفال وكبار السن الذين يعانون من الأمراض الصدرية والحساسية.

معاناة المواطنين

وقال إبراهيم طرابيه، من شباب قرية كفر حميدو التابعة للوحدة المحلية بقرية الشيخ ضرغام، «مسئولين الوحدة المحلية بقرية الشيخ ضرغام يقومون بتجميع القمامة وعمل مقلب مؤقت وغير قانوني ويخالف جميع الاشتراطات البيئية، حيث يحيطه كتلة سكنية كبيرة ومدارس ومركز شباب».

وتابع قائلا: «نحن كسكان المنطقة المحيطة بالمقلب نعاني من الاختناق بسبب الدخان والروائح الكريهة المتصاعدة ليلا ونهارا، وتقدمنا بالعديد من الشكاوى ولكن لا حياة لمن تنادى، وللأسف أصيب معظم الأطفال وكبار السن بالحساسية الصدرية بسبب استنشاق الدخان المتصاعد من المقلب».

ويضيف طارق صالح أحد أهالي القرية الواقعة على طريق دمياط عزبة البرج أن تصاعد الأدخنة من مقلب القمامة، يتسبب في معاناة السكان مع الرائحة الكريهة التي تنتشر بصورة كبيرة بسبب القمامة، فضلا عن انتشار الحشرات الضارة المحملة بالأمراض والميكروبات، والتي من الممكن أن تنقل العدوى للسكان فضلا عن ما تمثله كعامل جذب للكلاب الضالة.

تحرك فوري

من جانبه قال المحاسب حازم حواس رئيس مركز ومدينة دمياط إنه سيقوم بتوجيه رئيس الوحدة المحلية بالشيخ ضرغام، بإزالة المقلب ورفع القمامة منه وتجميع القمامة وإرسالها يوميا إلى مصنع تدوير القمامة بقرية أبو جريدة.

وأضاف حواس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بعض رؤساء القرى يضطرون لعمل مقالب مؤقتة يتم رفعها بشكل دوري نظرا لبعد مصنع تدوير القمامة الذي يقع بقرية أبو جريدة التابعة لمركز فارسكور.