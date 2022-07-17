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اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجار في دمياط

كتب:

عبده عبد الباري
09:40 ص | الأحد 17 يوليو 2022
المجنى عليه ناصر الحناوى

المجنى عليه ناصر الحناوى

تنظر محكمة جنايات دمياط اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجار في أول يوم بشهر رمضان الماضي، حيث قام 4 أشخاص بالاعتداء على النجار بالحجارة والأسلحة البيضاء، وقاموا بمنع المواطنين من الدفاع عنه.  

تحقيقات النيابة العامة 

وكانت النيابة العامة بدمياط برئاسة المستشار أحمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات دمياط نظرت القضية رقم 3604 جنايات دمياط والمقيدة برقم 731 لسنة 2022، قد أمرت في وقت سابق بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات والخاصة بقيام كل من «حمد ع. ا.»، 29 سنة، محبوس، نجار، و«محمد. أ.»، 31 سنة، محبوس، منجد، و«أحمد. إ.»، 23 سنة، عامل، محبوس، و«فتحي. ا.»، 19 سنة، منجد محبوس، بتهمة قتل المجنى عليه ناصر أحمد الحناوي، الذي كان يعمل نجارا، مع سبق الإصرار والترصد. 

تفاصيل الجريمة 

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة الكلية بدمياط أن ضباط مباحث قسم شرطة ثان دمياط قد تلقوا بلاغا من الأهالي بقيام 4 أشخاص بقتل ناصر أحمد الحناوي، نجار، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، واعتدوا عليه بأسلحة بيضاء وحجارة ولم يتركوه إلا جثة هامدة، وتم نقله إلى مستشفى دمياط التخصصي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3604  لسنة 2022 جنح قسم شرطة ثان دمياط. 

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