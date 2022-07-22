زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالا بثورة 23 يوليو

بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.. فقد تقرر منحهم «زيارة استثنائية» اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24/7/2022 حتى يوم الخميس الموافق 28/7/2022.. ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.