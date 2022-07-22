نائب رئيس محكمة النقض: سوء استخدام التكنولوجيا خلق جرائم رقمية مختلفة

عرض القاضي الدكتور أحمد أبو العينين، نائب رئيس محكمة النقض المصرية ورقة مقدمة بعنوان «النطاق المكاني لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية الحق في الخصوصية» دراسة مقارنة، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي حول تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، والذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ويختتم فعالياته، اليوم.

يستوجب على المشرع مواكبة التطورات الرقمية

وأكدت الورقة أن السنوات الأخيرة النقاب عن تكنولوجيا متطورة لم تكشفها عقود من الزمن، وإزاء التطورات السريعة في هذه التكنولوجيا التي جاءت لخدمة الإنسان، إلا أن البعض لم يحسن استخدامها وألحق الضرر بأخيه الإنسان، لنجد أنفسنا أمام صنوف شتى من جرائم تقنية المعلومات.

ونظرا لحداثة هذه الجرائم وظهورها مع كل تقنية حديثة يتم اكتشافها، تجد إساءة في الاستخدام، مما يستوجب على المشرع مواكبة التطور الحاصل في هذا المجال، وذلك من خلال استحداث نصوص تشريعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية الناتجة عن هذه التقنيات، ووضع حدا لها، إن لم يكن في الإمكان القضاء عليها.

المشاركون في المؤتمر

‏ويذكر أن المؤتمر بمشاركة خبراء بارزون في مجالات القانون وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام وحقوق الإنسان من 23 دولة، وممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقيادات 32 منظمة حقوقية غير حكومية في 16 بلداً عربياً و7 دول أوروبية.