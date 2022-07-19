شروط الالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بعد الإعدادية

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، إحدى المدارس التكنولوجية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للالتحاق بها بعد الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أنه تم مد فترة التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز إلى الأحد 31 يوليو 2022.

شروط الالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم على الموقع الرسمي لها، أن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات شريكة مع شركة إيجيترافو، وتكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات، لافتة إلى أن شروط الالتحاق بها تتمثل فيما يلي:

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية»، بالإضافة لمحافظة الشرقية.

- يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي والمقابلة الشخصية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022.

مميزات مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- حصول الطلاب على شهادة دولية عند التخرج.

- فرص تعيين الطلاب المتميزين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- التدريب العملي خلال فترة الدراسة بمصانع وشركات.

- مكافآت مالية خلال فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب إلى مكان التدريب.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن «مدارس التكنولوجيا التطبيقية، المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، مدارس التعليم المزدوج، مراكز التميز» حكومية وتخضع لمجانية التعليم، مشيرة إلى ضرورة تسجيل الطالب عن طريق الحساب الموحد له.