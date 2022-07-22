امتحانات القدرات للكليات 2022.. اعرف التفاصيل والأوراق المطلوبة

يبحث العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي، عن امتحانات القدرات للكليات 2022 إثر إعلان وزارة التعليم العالي تنظيم اختبارات القدرات للراغبين في الكليات التي تتطلب ذلك، وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

مواعيد امتحانات القدرات للكليات 2022

وأعلن مكتب تنسيق الكليات والمعاهد، أن التقديم لتأدية امتحانات القدرات للكليات 2022، يبدأ يوم الإثنين 25 يوليو 2022، حتى يوم السبت 6 أغسطس المقبل، وذلك تيسيرًا على طلاب الثانوية العامة، وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg ،موضحة الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز امتحانات القدرات، وهي:

- كليات الإعلام.

- كليات الفنون الجميلة «فنون عام، وعمارة، وديكور».

- كليات الفنون التطبيقية.

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية تربية فنية جامعة المنيا.

- شعبتا التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

- شعبتا التربية كلية التربية الفنية والتربية الموسيقية.

- كليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها بميت غمر ومنية النصر.

- كليات التربية الرياضية.

- كليات التربية بالإسماعيلية شعبة تربية موسيقية، جامعة قناة السويس.

- كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

- كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات حلوان والسويس وبني سويف وسوهاج.

- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية بكل من «جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة طيبة التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية، جامعة مصر الدولية التكنولوجية وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة، الكلية التكنولوجية بالفيوم في «دمو»، الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط».

خطوات التسجيل لامتحان القدرات للكليات

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الدخول على صفحة تسجيل اختبارات القدرات.

- بدء عملية التسجيل لأداء الاختبار وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب أثناء الثانوية العامة.

- التأكد من صحة البيانات المدونة على الموقع.

- يظهر للطالب الكليات المتاح لها اختبارات، ليختار نوع القدرات.

- سيتم تحديد موعد سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن كليات التربية الرياضية تستمر لثلاث أيام متتالية.

- بعد الانتهاء من التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات وأماكن أداء الاختبار بالكليات التي قام بالتسجيل لها.

- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

- تلتزم الكليات أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الالكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

- تجرى الامتحانات في المواعيد المُقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

الأوراق المطلوبة لاختبار القدرات للكليات

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

- عدد 1 صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب عدد 2 صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.