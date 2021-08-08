صور.. خطوات الحجز لأداء امتحان القدرات من موقع التنسيق إلكترونيا

بدأ طلاب الشهادة الثانوية، أمس السبت الموافق 7 أغسطس، التسجيل على موقع التنسيق، لأداء اختبارات القدرات، التي تؤهل الطلاب لدخول بعض الكليات مثل الإعلام والفنون الجميلة، التكنولوجيا، حيث يمكن للطلاب بالتسجيل لأداء الاختبارات القدرات من خلال الموقع الإلكتروني.

وتستعرض «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، لأبنائنا من طلاب شهادة الثانوية العامة، خطوات الحجز إلكترونيًا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي تطلب تلك الاختبارات.

خطوات الحجز لأداء امتحان القدرات من موقع التنسيق إلكترونيا

وحتى يتمكن الطالب من الحجز لأداء اختبارات القدرات، المتاحة منذ السبت 7 أغسطس، ولمدة أسبوعين، يجب اتباع الخطوات التالية:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــا، ثم الضغط على تسجيل اختبارات القدرات والضغط على حجز اختبارات القدرات.

تحديد مصدر الشهادة التي حصلت عليها، وهي متاحة للحاصلين على الشهادة من المدارس الثانوية العام نظام عام واحد حديث، والضغط على «موافق».

وسيطلب منك الموقع إدخال رقم الجلوس والرقم القومي، والرقم الموجود بالصورة، للتأكد من أنك لست «فيروس أو روبوت».

في الصفحة التالية تظهر بيانات الطالب الخاصة برقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب، ويجب على الطالب مراجعة البيانات بحرص ودقة.

بعدها يقوم الطالب بتحديد الكلية المطلوبة لحجز اختبار القدرات، والضغط على زر الحفظ وطباعة الإيصال.

ثم يتعين الضغط على خانة «أقر بأن الرغبات المسجلة صحيحة ولن يمكنني التعديل بعد ذلك».

وأخيرًا الضغط على خانة موافق.

يظهر بعدها ميعاد وأماكن أداء الاختبارات الخاصة بالكليات التي حددها الطالب، مع العلم بأن اختبارات قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

وتلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

على أن تكون رسوم القدرات لكل كلية 450 جنيها، علمًا بأن وزارة التعليم العالي، حذرت من أي مركز أو سنتر يدعي تدريبه للطلاب على اجتياز اختبارات القدرات، ووصفتها بأنها كيانات وهمية غير مرخصة.

إرشادات الذهاب لأداء اختبارات القدرات

وبحسب كراسة الإرشادات الخاصة بوزارة التعليم العالي، فيجب على الطلاب اتباع التالي:

يمنع الطلاب بشكل بات من الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة الكترونية وغير مسموح نهائيًا بدخولها قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول حتى وإن كان مغلقا أو أي أجهزة الكترونية أخرى.

إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أي فيروسات.

التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية أثناء إجراء جميع الاختبارات وخاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.

الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

يعرف الطالب نتيجة اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق فقط.

غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار,

ممنوع نهائيًا تصوير الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق في اختبار القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.