تفاصيل قروض السلع المعمرة من البنك المصري الخليجي.. اعرف الشروط

هناك احتياجات ضرورية تلامس حياة الأفراد اليومية ولا يمكن الاستغناء عنها بأي حال، مثل شراء ثلاجة لحفظ الأطعمة والمشروبات أو حتى تجديد أجهزة الحاسب الآلي، أو تأثيث المنزل، ويتجه المقبلون على الزواج عند تأثيث مسكنهم إلى الادخار لشراء مستلزماتهم من السلع المعمرة، مثل المفروشات والأجهزة الكهربائية وغيرها من الأساسيات والكماليات الضرورية، والتي تحتاج إلى مبالغ مالية قد تكون أعلى من إمكانات البعض المادية.

وتتنافس البنوك المحلية على إصدار منتجات مصرفية بأسعار فائدة تفضيلية وتنافسية من شهادات ادخار وحسابات توفير وودائع وقروض شخصية، منها قرض السلع المعمرة، الذي نستعرض تفاصيله في البنك المصري الخليجي.

ووفقا للموقع الرسمي لـ «إيجي بنك»، فإنَّه يمكن من خلال الحصول على قرض السلع المعمرة شراء جميع الاحتياجات المنزلية والشخصية، حيث تصل قيمة الحد الأقصى للتمويل إلى 120 ألف جنيه، بفترات سداد تبدأ من 6 أشهر وتصل لـ60 شهرًا، بالإضافة إلى إصدار وثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا طوال فترة السداد.

المستندات والأوراق المطلوبة

- صورة البطاقة الشخصية.

- عرض سعر السلعة من أحد معارض السلع المعمرة.

- إيصال مرافق حديث «مياه، أو غاز، أو كهرباء، أو غيره».

- إثبات دخل:

لعملاء تحويل الراتب أو القسط: تعهد كتابي من شركة العميل بتحويل الراتب أو القسط.

أما عملاء بدون تحويل الراتب أو القسط: بيان مفردات مرتب موثق، أو خطاب مفردات الراتب وكشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.

الأوراق اللازمة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة

- بطاقة ضريبية سارية.

- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

- سجل ساري وحديث لأصحاب الأعمال الحرة.

- شهادة مزاولة مهنة وكارنية نقابة ساري ورخصة منشأة طبية للمهنيين.

شروط قرض السلع المعمرة من البنك المصري الخليكي

ألا يقل سن المستفيد عن 21 عامًا عند التقدم بطلب التمويل، وألا يزيد عن 60 عامًا بنهاية فترة السداد للموظفين، و65 عامًا لأصحاب المهن والأعمال الحرة.