حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 23 -7-2022 مهنيا وعاطفيا

تحركات فلكية في الأبراج كشفت عنها خبيرة الفلك عبير فؤاد بشأن توقعاتها وحظك اليوم، لكافة المواليد على الصعيدين العاطفي والمهني، إذ يتابع الكثيرون الفلك بشكل يومي، فالبعض لا يمكن أن يبدأ يومه بدون معرفه الطالع وتأثير تحرك الكواكب والفلك على حياته اليومية.

واليوم السبت 23 يوليو، يقدم موقع «الوطن» لمواليد الأبراج السماوية الـ12 حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 23 -7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بالحكمة التي تساعدك على الإقناع وتلخيص المواقف وتتخذ قرارات مناسبة.

حظك اليوم برج الحمل 23 -7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم أنت أكثر انفتاحًا واستعدادًا للجدال بهدوء وتبث روح الحماس من حولك.

حظك اليوم برج الثور 23 -7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش واليوم كن مستعدا لتنظيم أفكارك ونفقاتك ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج الثور 23 -7-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تمنحك سحرًا وتساعدك على القيام بواجباتك، فقط تأنّ في أقوالك لتحافظ على علاقاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 23 -7-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك.. تستطيع أن تحدد أهدافك وتحقق مكسبًا وتتحسن الأجواء.

حظك اليوم برج الجوزاء 23 -7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بأفكار ممتازة وقدرة على التجديد وتبدو فاتنًا وجذابًا.

حظك اليوم برج السرطان 23 -7-2022 على الصعيد المهني

تجذبك المغامرة اليوم مولود برج السرطان وتخيفك في نفس الوقت، وعليك أن تتمهل وتنتبه لحقوقك، ولا تعلن عن خططك.

حظك اليوم برج السرطان 23 -7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم لمراجعة نفسك، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية وتجنّب التعالي.

حظك اليوم برج الأسد 23 -7-2022 على الصعيد المهني

تميل اليوم لدراسة مشروع يهمك وقد تلتقي بمن يساعدك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 23 -7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بالحظ إذا كنت متعاونا ومرنا مع من حولك.

حظك اليوم برج العذراء 23 -7-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتكيف مع المستجدات من حولك ولا تتذمر، وانتبه في خطواتك.

حظك اليوم برج العذراء 23 -7-2022 على الصعيد العاطفي

هناك من يريد زعزعة مبادئك وعليك أن تحافظ على استقلاليتك.

حظك اليوم برج الميزان 23 -7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك أن تزن الأمور وتتوصل للحل الأمثل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 23 -7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم روح تفاؤل ورغبة في الانطلاق، وتتمتع بقدرة على التجديد تبعث البهجة في القلوب.

حظك اليوم برج العقرب 23 -7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم أن تهتم بتنظيم نفقاتك وأفكارك وتخطط جيدًا للمستقبل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 23 -7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس في منزل الحظ تمنحك سحرًا وجاذبية وتساعدك على القيام بالدور المناسب في مختلف المواقف.

حظك اليوم برج القوس 23 -7-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك وأن تحافظ على الالتزام في الأمور القانونية وستحصل على الأفضل إذا صبرت.

حظك اليوم برج القوس 23 -7-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تهتم بمعرفة ما ينتظره منك الطرف الآخر، ولا تعاند وكن متفهما لرغبات الآخر.

حظك اليوم برج الجدي 23 -7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل الإيجابي ويساعدك ذلك على إصلاح أمورك وتعيد تحديد أولوياتك وتحسن توظيف جهودك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 23 -7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يمنحك اليوم سحرا وجاذبية ويساعدك أن تحافظ على علاقاتك.

حظك اليوم برج الدلو 23 -7-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك بطاقة كبيرة.. تنجز بسهولة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 23 -7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، القمر بمنزل الحب يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب وتتوافق معهم.

حظك اليوم برج الحوت 23 -7-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. اعمل بدقة وتجنب التحديات واعتمد اليوم على سعة صدرك.

حظك اليوم برج الحوت 23 -7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تمالك أعصابك لتدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.