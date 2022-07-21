حظك اليوم برج الدلو الجمعة 22-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مولود برج الدلو شخصية مرحة فهو ودود يحب المزاح ولديه حس الفكاهة، وهو يتصف بالتفاؤل ويكره التشاؤم وينظر للحياة من منظور إيجابي.

يتمتع مولود برج الدلو بقدر عالي من الذكاء، ويفكر دائمًا بره الصندوق ويصل لحلول فعالة مبتكرة وغير تقليدية تتناسب مع حجم الذكاء الذي يمتلكه، يحب عمله بقدر كبير ويبذل مجهودا للوصول إلى أهدافه وتحقيقها.

مولود الدلو عاشق للسفر والترحال، يحب المغامرة والتجارب الجديدة، يحب الاستقلالية ولا يفضل الارتباط، وتستعرض «الوطن» حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد هذا البرج على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الدلو، إنه بالرغم من التشوش لكن فينوس بمنزل الحب ويمنحهم روح عطاء وتفهّم لشريك الحياة، ولكن عليهم الحفاظ جيدًا على اللباقة اليوم.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

أما على الصعيدين العملي والمهني، فتوضح خبيرة الأبراج أن القمر في المنزل الثاني، وعلى مولود الدلو التخطيط بتروي والتقدم بحذر، كما يجب عليه الاهتمام بتحديد الميزانية ومراجعة المصروفات الخاصة به.