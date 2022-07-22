حظك اليوم برج الأسد الجمعة 22-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يحب مولود برج الأسد أن يهتم بمظهره جيدا، ويحرص على ذلك كثيرا، فلا يقبل أن يظهر مهملا أو غير منظما، ويهتم بأن يكون شيكا وأنيقا مختلفا عن غيره، كما أنه يحب أن يصرف على نفسه ولا يبخل عليها أبدا، ويشتري كل ما يجول في خاطره، ولا يحرم نفسه من شيء، ويعرف عنه الكرم الشديد مع من حوله أيضا، كما أنه شخص رومانسي حساس عاطفي.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو، وفقا لما ذكرته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

يكون الوضع الفلكي دقيق اليوم، بالنسبة لمواليد برج الأسد، لذا عليهم أن ينتظروا في تفكيرهم، وأن يحترسوا من وشاية أو مكائد خافية ولا تغامر، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

طالبت خبيرة الأبراج والفلك مواليد برج الأسد أن يكونوا على استعداد اليوم للاجتهاد من أجل تحقيق تفاهم مع الأحباب، كما أشارت في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن إلى ضرورة تذكّر أن لا شيء يُدرك بدون تعب.