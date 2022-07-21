حظك اليوم برج الحوت الجمعة 22-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يفضل مواليد برج الحوت الاحتفاظ بمساحتهم الشخصية ويكرهون تدخل المحيطين مهما كانت درجة القرابة، ويتصفون بالمزاجية الشديدة بدرجة يصعب التعامل معها في كثير من الأوقات، ولكنهم في الوقت نفسه يمتلكون قلبًا غاية في الطيبة والرقة.

يمتلك مولود برج الحوت حسًا فنيًا وإبداعيًا في العديد من المجالات المختلفة، فضلا عن خيال كبير يجعله أحيانًا يعيش في دنيا الأحلام.

التعاون ومساعدة الآخرين من أبرز المميزات التي يتمتع بها مواليد الحوت، ما يجعل المحيطين بهم يفضلون التعاون والعمل معهم دائمًا.

وتستعرض «الوطن» خدمة حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

تقول «فؤاد» إن مولود برج الحوت اليوم يبدو مؤثرًا في الجنس الآخر، لدرجة يمكن تجعله يرى تأثيره في نظرات الإعجاب الموجهة له.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

أما على الصعيدين العملي والمهني، تضيف خبيرة الأبراج أنه برغم الضغوط، إلا أن القمر في البرج ويمده ذلك باليقظة والتألق والثقة، والفلك يدعم كل مبادرة يقوم بها.