حظك اليوم برج السرطان الجمعة 22-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان شخص هادئ، لا يتحدث كثيرا وكلامه موزون لا يخرج منه إلا بعد تفكير عميق في مدى جدواه، لذا يعتقد بعض الناس، أنه شخص مغرور، لكنه ليس كذلك، فهو لا يعطي الأمان لأحد بسهولة، لكن إذا وثق بك يكون شخص جدع وصادق ومخلص ومحبب لك.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

تجتمع اليوم بالأصدقاء وتهتم بأمورهم وتقدم لهم الدعم والمشاركة، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

يتواجد القمر بمنزل المشروعات اليوم مما يدفعك نحو التخطيط لمشاريع وخطط مستقبلية ناجحة، كما تحصل على جعم ومساندة الزملاء أو رؤساء العمل، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك جيدا في كل خطوة تخطوها، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.