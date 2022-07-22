الإسرائيليون الأكثر طلبا على التأشيرة الإلكترونية إلى المغرب

قال مصطفى بيساس، الناطق باسم الحكومة المغربية، إنه منذ إتاحة التأشيرة الإلكتورنية إلى المغرب تصدر المواطنون الإسرائيليون طالبي الحصول عليها بواقع 4241 طلب تأشيرة، وهو النظام الذي أطلقته الرباط مؤخرا بهدف تجنيب السياح الراغبين في زيارة البلاد كثير من الصعوبات والتعقيدات خصوصا المشكلات الإدارية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام مغربية.

ووضع المغرب إطارا قانونيا لإطلاق التأشيرة الإلكترونية وتبادل المعلومات مع المعنيين في هذا المجال، وتشمل مواطني إسرائيل وتايلاند في المرحلة الأولى وبعض الفئات الأخرى.

4241 طلب حصول على التأشيرة الإلكترونية في المغرب خلال شهر

وذكر متحدث الحكومة خلال مؤتمر صحفي أن التأشيرة الإلكترونية التي أطلقت في المغرب قبل 10 أيام تقريبا تلقت 4241 طلبا بينها 540 طلب حصول على تأشيرة سريعة.

ولفت إلى أنه وفق لهذه الأعداد جاء مواطنو إسرائيل على رأس طالبي التأشيرة الإلكترونية إلى المغرب، كما لفت إلى أنه من بين هذه الطلبات تم الموافقة على منح 2385 تأشيرة، فيما هناك 795 طلب غير مكتملة ومتوقفة على استصدار بعض الوثائق.

وذكر كذلك أنه تم رفض 58 طلب حصول على التأشيرة الإلكترونية حتى أمس، فيما يجري حاليا دراسة 445 طلبا، مؤكدا أهمية ملف التأشيرة الإلكترونية لتخفيف التعقديات الإدارية.

أهم المعلومات عن التأشيرة إلكترونية إلى المغرب

وبدأ العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية في المغرب في العاشر من يوليو الجاري، وذلك عبر المنصة الرقمية لعدد من الجنسيات، وهي ترخيص دخول يمنح لشخص واحد وتستمر لمدة 180 يوما فقط بداية من تاريخ الإصدار.

وتتيح التأشيرة المغربية للحاصل عليها زيارة المغرب لمدة 30 يوما كحد أقصى، ويستفيد منها خلال المرحلة الأولى من أطلاقها فقط موطنو إسرائيل وتايلاند.

كما أن المواطنين الأجانب الذين يحصلون على تصريح بالإقامة أو الإقامة المؤقتة لمدة 180 يوما يمكنهم الاستفادة من التأشيرة الإلكترونية، والمقيمون في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ومجموعة أخرى من الدول.