قصة وقفة عرفات الكبرى والصغرى في المغرب.. اعرفها

اختلاف يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك في المغرب عن غالبية الدول الإسلامية والعربية، ما دفع أعداد كبيرة للبحث عن موعد وقفة عرفة 2022 في المملكة المغربية، وأيضا عن أسباب الاختلاف وما هي حقيقة وجود عرفة الكبرى وعرفة الصغرى في المملكة.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه السعودية والدول العربية أن الخميس الماضي، الموافق 30 يونيو لعام 2022، هو أول أيام شهر ذي الحجة، أعلنت السلطات المغربية أنها لم تتمكن من رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون يوم الجمعة الماضي أول شهر ذي الحجة، ما تسبب في اختلاف مواعيد وقفة عرفة، وعيد الأضحى المبارك عن السعودية.

موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى في المغرب

وذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب أن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الأحد الموافق 10 يوليو لعام 2022م، وهذا حسب التوقعات والحسابات الفلكية التي قام فيها المتخصصون بالشؤون الفلكية للدولة.

وسيكون يوم الجمعة الموافق 9 يوليو يوم وقفة عرفات الكبرى، والسبت 10 يوليو وقفة عرفات الصغرى حسب ما تقول مواقع مغربية.

عرفات الكبرى وعرفات الصغرى في المغرب

وبشأن مسألة عرفات الكبرى وعرفات الصغرى في المغرب، يقول الباحث المغربي في الشؤون الإسلامية محمد عبدالوهاب رفيقي، في تصريحات تليفزيونية العام الماضي، إن الاختلاف بين المغرب والسعودية في موعد عيد الأضحى ووقفة عرفة ليس به أي مشكلة فقهية أو دينية، وإنما اختلاف يرتبط بطبيعة الموقع الجغرافي للمملكة المغربية.

ولفت إلى أن الأمر يرتبط كذلك بمسألة ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، كما تحدث عن مسألة عرفات الصغرى وعرفات الكبرى، معتبرًا أن المغاربة لديهم هذا الأمر، إذ أن وقفة عرفات الكبرى هي التي تتوافق مع يوم عرفة في السعودية.

ليس المغرب وحده الذي يخالف السعودية في عيد الأضحى

لم تكن هذه المرة الأولى التي يختلف فيها العيد بدولة عربية عن السعودية، حيث يوجد بعض الدول الإسلامية الأخرى التي اختلفت سابقا عن غالبية الدول الإسلامية في موعد عيد الأضحى مثل العراق أو إيران.