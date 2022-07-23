عناوين وأرقام مراكز خدمة العملاء بالقاهرة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن مياه الشرب

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة على استمرار التفاعل مع المواطنين وتلقي أي طلبات أو شكاوى من أجل تقديم خدمة أفضل لسكان القاهرة، حيث يتم تلقي طلبات وبلاغات واستفسارات المواطنين من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة بكل الأحياء للتفاعل الفوري مع المواطنين وفق تقرير صادر عن شركة مياه الشرب وهي كالتالي:

بيانات خدمة العملاء

- مركز خدمة عملاء الزيتون وعين شمس بشارع نصوح بحلمية الزيتون، حيث يخدم مناطق وأحياء الزيتون وعين شمس وزهراء عين شمس وحدائق القبه والمطرية ورقم الهاتف 2654727 و 01229979339-01224887763

- مركز خدمة عملاء مياه الشرب مدينة نصر الكائن في طريق الأتوستراد بجوار نادي السكة، حيث يخدم سكان مدينة نصر والحي السابع وأرقام تليفونات 22614731 و01229978687

- مركز خدمة عملاء الوايلي بشارع مرفق المياه نهاية شارع أحمد سعيد، حيث يخدم سكان الوايلي والعباسية والظاهر وباب الشعرية وأرقام تليفون المركز 24849825 و01229980322

- مركز خدمة عملاء بهتيم بشارع بهتيم العمومي بأرقام تليفونات 4824177 و01229979844

- مركز خدمة عملاء رمسيس في 42 شارع رمسيس أمام مسجد الفتح يخدم وسط المدينة والزمالك وأرقام تليفون 25791588 و 01229977878

- مركز خدمة عملاء الخلفاوي في شارع معمل الألبان بالساحل ويخدم الخلفاوي والشرابية والزاوية الحمراء وروض الفرج وأرقام تليفون 22009525 و01201800813-01201800779

- مركز خدمة عملاء المعادي بشارع وادى النيل بجوار شركة الكهرباء ويخدم المعادي والبساتين ودار السلام وأرقام تليفون 23584920 و01201918192

-مركز خدمة عملاء كوتسيكا الكائن في 36شارع 9 ثكنات المعادي وتليفون 23587318 و01224884335

المعادي والمعراج

- مركز خدمة عملاء زهراء المعادي بشارع وادي أمام مسجد الكويتي بزهراء المعادي في إطار خطة خدمة زهراء المعادي والمعراج، والتليفون 25173328 و 01224884409

- مركز خدمة عملاء عين الصيرة ويخدم عين الصيره والمنيل والسيده زينب والمنيره وجزء من عابدين و مصر القديمة والخليفة وتليفونه 23652099 و01224884335

- مركز خدمة عملاء حلوان يخدم التبين-المشروع الأمريكي-الحدائق والمعصرة - وادي حوف وحلوان 27078015 1200435991 0