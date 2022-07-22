لطلاب الثانوية العامة.. اعرف أقسام كلية الزراعة جامعة مطروح ومميزاتها

تعد كلية الزراعة من الكليات القديمة على مستوى مصر والتي يحرص العديد من الطلاب على الالتحاق بها لانتشار فرص العمل في المجال الزراعي خاصة في ظل المشروعات الزراعية التي تتبناها الدولة خلال السنوات الأخيرة، منها مشروع المليون ونصف فدان واستصلاح وزراعة منطقة الدلتا الجديدة والتي تصل لما يقرب من 3 ملايين فدان.

كلية الزراعة جامعة مطروح

وتقع كلية الزراعة في جامعة مطروح بنطاق الوحدة المحلية لقرية فوكه بمركز ومدينة الضبعة، ويوجد بها مساحة كبيرة من الأرضي الزراعية التي يجري بها التدريب العملي وعمل مزارع وتجارب من خلال الأقسام المختلفة.

أقسام كلية الزراعة

وتتعدد اقسام كلية الزراعة جامعة مطروح ومن بينها قسم الإنتاج الحيواني، وقسم الزراعات الصحراوية، وقسم الأسماك، وقسم الدواجن، وقسم المحاصيل الزراعية، وقسم الألبان، وقسم الميكنة الزراعية.

مميزات كلية الزراعة

وتدخل كلية الزراعة تنسيق الجامعات حسب التنسيق العام كل عام في جامعة مطروح، ويتخرج منها الطلاب بعد دراسة على مدار 4 سنوات، وتتيح العديد من فرص العمل منها في المشروعات الزراعية التابعة للدولة، والتوظيف بمديريات الزراعة، والعمل في البحوث الزراعية، والعمل في المشروعات الخاصة، ومنها تربية الدواجن بمزارع الدواجن، وإنشاء مزارع سمكية، وإنشاء مزارع إنتاج حيواني، وإنشاء صوبات زراعية، واستصلاح أراضي صحراوية جديدة في الصحراء الغربية لإنشاء مزارع فاكهة وخضروات، وطرح منتجاتها في السوق المحلي أو توجيها لمحطات التصدير خاصة الفاكهة مثل الفراولة والبطيخ، والمانجو والرمان، والعنب، والبرتقال، وغيرها من المنتجات التي يحتاجها السوق الدولي.