جامعة مطروح تسابق الزمن لنقل كليتي الآثار والطفولة للمقر الجديد

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الـ52، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة، والدكتور محمود عباس، نائب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وذلك بمقر جامعة مطروح الجديدة بالكيلو 9 شرق مدينة مرسى مطروح، لمتابعة إجراءات نقل الكليات إلى المقرات الجديدة، عقب الانتهاء من الفرش والتجهيز.

مقر جامعة مطروح الجديد

وتفقد محافظ مطروح، على هامش اجتماع مجلس الجامعة، أروقة المبنى الرئيسي للجامعة والمكاتب الإدارية والوظيفية لإدارة الجامعة في المقر الرئيسي، وكذلك مكتب رئيس الجامعة، ووجه المحافظ التهنئة لجامعة مطروح بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي أعادت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية بفضل قيادتها الحكيمة وبإرادة الشعب المصري العظيم، مشيداً بدور جامعة مطروح التي ولدت صرحاً علمياً عملاقاً، لتشمل اليوم 11 كلية حتى الآن، وتأكيد دورها وتأثيرها، مع الإسراع في إنهاء منشآتها، وتثمين دورها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي مطروح، متمنياً لها التوفيق دائماً.

قاعات كليات جامعة مطروح

ورحب رئيس جامعة مطروح بحضور المحافظ اللواء خالد شعيب اجتماع مجلس الجامعة، مؤكداً على تضافر الجهود، وحرص الجميع على أن يجعل من جامعة مطروح كياناً علمياً بارزاً، يؤثر في المجتمع بتضافر وتعاون كافة الجهود، مشيراً إلى أنه يجري الإسراع في إنهاء الأعمال، مع البدء في نقل عدد من الكليات بعد سنوات في مقرها المؤقت، منها كلية الطفولة المبكرة، من المركز الاستكشافي بمطروح، وكلية الآثار من مقر الشبان المسلمين، إلى مقر جامعة مطروح الجديدة، ويجري تجهيز عدد من قاعات وورش كلية التربية النوعية، وكذلك الإعداد للإعلان عن وظائف الجامعة.