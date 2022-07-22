وفاة شونكا دوكوريه بطلة فيلم Elvis تفاجئ الجميع: يوم حزين

أعلنت الشرطة الأمريكية وفاة شونكا دوكوريه بطلة فيلم Elvis، أمس، عن عمر يناهز 44 عامًا، حيث عُثر عليها متوفية داخل شقتها التي كانت تعيش فيها مع طفليها الصغيرين، في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، وقالت الشرطة إن وفاتها طبيعية ولا يشتبه في وقوع أي حادث، وتشريح الجثة لم يجر بعد لتحديد سبب الوفاة.

وذكرت الشرطة في تقريرها أن وفاة شونكا دوكوريه بطلة فيلم Elvis، اكتشفها أحد أطفالها عندما وجدها في غرفة نومها لا تستجيب وركض إلى شقة أحد الجيران للحصول على المساعدة، ووفقًا لإدارة شرطة مترو ناشفيل، اتصل الجار بالشرطة الساعة 9:27 صباحا، بحسب ما نشره موقع «NBC» الإخباري.

تعليق فريق فيلم Elvis على وفاة شونكا دوكوريه

ونعى فريق فيلم Elvis وفاة شونكا دوكوريه، إذ نشر باز لورمان مخرج الفيلم صورة له وهو يقبل دوكوريه على جبهتها في موقع التصوير، عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلًا: «جميع أفراد عائلة فيلم إلفيس يشعرون بالحزن لفقدان شونكا دوكوريه»، متابعًا: «كلما كانت في موقع التصوير أو حتى في غرفتها كان الجميع دائمًا يشعرون بالارتياح، كانت شونكا قد بدأت للتو في العثور على جمهور أكبر لموهبتها الهائلة».

وأضاف مخرج فيلم Elvis: «أنا جنبًا إلى جنب مع طاقم إلفيس بأكمله نشعر بأننا محظوظين حقًا لقضاء بعض الوقت معها، نرسل كل حبنا ودعمنا لأطفال شونكا وعائلتها في هذا الوقت».

كما قدم رئيس بلدية ناشفيل جون كوبر، تعازيه في بيان، قائلًا: «صوتها القوي وإبدعها الفني سيعيشان من خلال موسيقاها، ونحن نكرم ذكراها في هذا اليوم الحزين».

فيلم Elvis آخر أعمال شونكا دوكوريه فبل وفاتها

ويعتبر فيلم Elvis أول الأدوار الرئيسية للممثلة والمغنية الراحلة، إذ جسدت شخصية مغنية البلوز بيغ ماما ثورنتون في الفيلم الذي تناول السيرة الذاتية للمغني الأمريكي إلفيس بريسلي، وحصلت على إشادات عديدة على دورها.