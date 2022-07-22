فيلم كيرة والجن يحافظ على الصدارة بشباك الإيرادات

يواصل شباك التذاكر بدور العرض السينمائية حالة النشاط الكبيرة التي يعيشها منذ انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى في منافسة قوية ما بين ثلاث أفلام لأربعة من أهم نجوم الفن.

ونجحت دور العرض السينمائية، يوم أمس الخميس، الموافق 21 يوليو في تحقيق إيرادات بلغت 3,447,789 جنيها مقسمين ما بين ثلاثة أفلام كيرة والجن وعمهم وبحبهم.

كيرة والجن يحافظ على الصدارة

ولكن نجح فيلم كيرة والجن للثنائي أحمد عز وكريم عبدالعزيز في الحفاظ على الصدارة بايرادات بلغت 1,650,550 جنيها، حيث أن الفيلم يشهد عوامل نجاح كبيرة من بينها فريق العمل الذي تضمن عدد من النجوم منهم هند صبري وسيد رجب وعلي قاسم وهدى المفتي وروبي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد مراد ومأخوذ عن روايته 1919 وإخراج مروان حامد.

أما الفيلم الذي جاء في المرتبة الثانية فكان فيلم بحبك للفنان تامر حسني، والذي بلغت إيراداته 955,059 جنيها، وشارك معه عدد كبير من الفنانين منهم هنا الزاهد وهدى المفتي وحمدي الميرغني وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج تامر حسني.

فيلم عمهم في المركز الثالث

وعن فيلم عمهم للفنان محمد إمام فقد احتل المركز الثالث بإيرادات بلغت 842,180 جنيها، وشارك معه في هذا العمل عدد كبير من النجوم منهم سيد رجب ورياض الخولي ومحمد لطفي ومحمد ثروت ومحمد سلام وباسم سمرة وأيتن عامر وأحمد خالد صالح وهدى المفتي، وعدد آخر من الفنانين بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم أشرف عبدالباقي ومنذر رياحنة ومحمد أنور وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.