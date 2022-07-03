رانيا فريد شوقي بعد مشاهدة «Elvis»: عملت دماغ فن.. توم هناكس يستحق أوسكار

توقعت الفنانة رانيا فريد شوقي، إنها تتوقع حصول نجم هوليود توم هانكس على جازة الأوسكار بسبب أداءه القوي في فيلم «Elvis» عن قصة حياة ألفيس بريسلي، ملك الروك أند رول الذي غيّر شكل الموسيقى رغم رحيله في سن مبكرة يوم 16 أغسطس عام 1977 عن عمر ناهز 42 عامًا باعتباره من مواليد 8 يناير 1935.

فيلم Elvis يجسد سيرة ألفيس بريسلي

ويجسّد توم هانكس في فيلم «Elvis» شخصية الكولونيل باركر مدير أعمال ألفيس بريسلي، الذي قام باكتشافه فنيًا ولعبد دورًا هامًا وخطيرًا في حياة نجم الروك أند رول.

رانيا فريد شوقي: توم هانكس يستحق الأوسكار

وكتبت رانيا فريد شوقي، تعليقًا على الفيلم بعد مشاهدته، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، معلقة بقولها: «فيلم عظيم، من فترة مشفتش فيلم أمريكاني بالجمال والروعة دي، بعيدًا عن أفلام الأكشن».

وتابعت: «مفيش غلطة، ورغم إن الفيلم 3 ساعات إلا إني ماكنتش عايزاه يخلص، حالة من المتعة والإبداع، تمثيل وإخراج ومونتاج وتصوير وديكور وملابس وسيناريو وإنتاج وموسيقى».

واختتمت كلامها بقولها: «الله علي الجمال، حاسة إنِ عملت دماغ فن، فعلًا الفن غذاء الروح، أتوقع توم هانكس، ياخد الأوسكار على دوره، عايزة اكتب كلام كتير من كتر الجمال والإبداع اللي مأثر فيا، بس هختصره في جملة هكذا تكون صناعة السينما».