رزان جمال: حضرت شخصية إيميلي في أسبوعين وواجهت صعوبة بالفترة الزمنية

كشفت الفنانة رزان جمال عن كيفية استعدادها للمشاركة بدور «إيميلي» في فيلم كيرة والجن الذي يعرض خلال الفترة الحالية في دور العرض السينمائية المختلفة.

رزان جمال: مررت بمراحل عديدة أثناء استعدادي لكيرة والجن

وقالت رزان جمال: «في استعدادي لتجسيد شخصية إيميلي مررت بمراحل عديدة لكي أتمكن من دراسة الشخصية جيداً في وقت قصير، خاصة وأنني لم يكن أمامي سوى أسبوعين فقط للتحضير».

وتابعت: «كانت البداية بجلسات مطولة مع مروان حامد لكي نتحدث عن كل التفاصيل الخاصة بها، كما نصحني مروان بقراءة السيرة الذاتية لبرتراند راسل والتي تتكون من 800 صفحة، كما قرأت الرواية الأصلية 1919 لمؤلف الفيلم أحمد مراد، والتي أحببتها كثيراً، بالإضافة إلى لقائي مع أستاذة سليمة إكرام، أستاذة علم المصريات الشهيرة، للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول شخصية إيميلي والتعرف على وظيفة عالم الآثار».

رزان جمال تكشف صعوبات فيلم كيرة والجن

كما تحدثت خلال حوارها لـ«الوطن» عن الصعوبات التي واجهتها في تجسيد الشخصية، موضحة: «كان التحدي الأكبر هو العثور على معلومات عن تلك الفترة الزمنية والتي تعود إلى مائة عام، ودراسة الطريقة التي تتحرك بها الشخصية وكيف تتحدث وتفكر، وأن أنتهي من كل ذلك في مدة زمنية قصيرة لا تتعدى الأسبوعين، حيث جاء ترشيحي للدور بعد أن بدأ التصوير».

وكانت «جمال» أشارت أنها ترشحت للدور عن طريق المخرج مروان حامد بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل ما وراء الطبيعة، وأن ترشيحها كان متأخرًا عن باقي الأبطال وبعد بداية التصوير.

أبطال فيلم كيرة والجن

تصدر فيلم كيرة والجن إيرادات دور العرض السينمائية منذ بداية عرضه، كما تخطت إيراداته 80 مليون جنيه، وهو من بطولة أحمد عز، كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، والعمل من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.