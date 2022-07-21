رزان جمال عن مشاركتها في «كيرة والجن»: اختياري للدور جاء متأخرا

حققت الفنانة اللبنانية البريطانية رزان جمال نجاحًا كبيرًا، خلال الفترة الماضية، بعد مشاركتها بدور «إيميلي» في فيلم كيرة والجن للفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية.

رزان جمال تكشف كواليس مشاركتها في كيرة والجن

وكشفت رزان جمال عن كواليس مشاركتها في الفيلم، وقالت خلال حوارها لـ «الوطن»: «اختياري للدور جاء متأخراً، حيث بدأ تصوير فيلم كيرة والجن قبل أن يجدوا من تجسد شخصية إيميلي»، مشيرة إلى أن تألقها في دور «ماجي» في مسلسل ما وراء الطبيعة هو ما لفت الأنظار إليها.

وتابعت: «لذلك تم اختياري لدور إيميلي عن طريق المخرج مروان حامد، حيث كان يريد شخصية بريطانية بالدرجة الأولى بدلاً من التظاهر بكونها بريطانية أو تتحدث فقط بلكنة بريطانية».

رزان جمال: مواجهتش أي صعوبة في اللغة

كما أشارت رزان جمال إلى أنها لم تجد أي مشكلة مع اللغة أو اللكنة العربية التي تحدثت بها خلال أحداث الفيلم، موضحة: «مواجهتش صعوبة لأنني في الحقيقة مولودة في لبنان وقضيت فيها جزء لا بأس به من طفولتي ومراهقتي».

إيرادات فيلم كيرة والجن

تصدر فيلم كيرة والجن إيرادات دور العرض السينمائية المختلفة خلال الأيام الماضية منذ بداية عرضه، كما حصد إيرادات بلغت 77 مليون جنيه.

أبطال فيلم كيرة والجن

يشارك في بطولة فيلم كيرة والجن مجموعة من الفنانين وهم: أحمد عز، كريم عبد العزيز، سيد رجب، هند صبري، أحمد مالك، محمد عبد العظيم، تامر نبيل، وعدد أخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد مراد وهو صاحب الرواية التي بني عليها الفيلم، وإخراج مروان حامد.