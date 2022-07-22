رزان جمال: تعلقت بشخصية «إيميلي» في «كيرة والجن» لأنها كنسمة هواء نقية

كشفت الفنانة اللبنانية رزان جمال أن أكثر ما جذبها للمشاركة في فيلم «كيرة والجن» الذي يعرض خلال الفترة الحالية في دور العرض السينمائية المختلفة، هي شخصية «إيميلي» التي جسدتها خلال الأحداث، إذ وصفتها بأنها كانت مثل «نسمة هواء نقي».

رزان جمال تتحدث عن تفاصيل شخصيتها في كيرة والجن

وقالت رزان جمال، خلال حوارها لـ «الوطن»: «أكثر ما جذبني إلى العمل هي شخصية إيميلي في حد ذاتها، فهي امرأة مليئة بالحياة وتحب المغامرات وعندها شغف بالثقافة الفرعونية وعندها طموحات وحب للتمرد على المألوف، وهذا أكثر شيء جذبني للشخصية وجعلني أتعلق بها».

وتابعت: «كما جذبني العمل مع ثنائي بارز مثل مروان حامد وأحمد مراد، اللذان يتمتعان بسجل حافل مع الجمهور، بالإضافة إلى طاقم التمثيل الرائع الذي يضم هذه المجموعة من النجوم البارزين».

رزان جمال عن شخصية إيميلي: رأيت فيها روح حرة

وعن تفاصيل الشخصية التي جسدتها، أوضحت رزان جمال: «رأيت فيها روح حرة، وشخصية أكثر تقدما وتطورا ممن حولها في ذلك العصر، ضعيفة لكنها قوية جدًا في ذات الوقت، وشعرت وكأنها نسمة من الهواء النقي، لذلك كان من المهم أن ينتقل هذا الشعور إلى المشاهدين أيضًا، وهو ما حدث بالفعل وتلقيت صداه من الجمهور».

أبطال فيلم كيرة والجن

فيلم كيرة والجن من تأليف أحمد مران، وإخراج مروان حامد، كما يقوم ببطولته مجموعة من الفنانين وهم: كريم عبد العزيز وأحمد عز، سيد رجب، هند صبري، وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن رزان جمال شاركت في مسلسل ما وراء الطبيعية بشخصية «ماجي» بجوار الفنان أحمد أمين، المسلسل عرض عام 2020، وحصدت جمال إشادات واسعة من الجمهور على دورها في المسلسل وقت عرضه.