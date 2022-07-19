رزان جمال: بعد التخرج في الجامعة سبت شهادتي لأهلي واخترت التمثيل

قالت الفنانة اللبنانية البريطانية رزان جمال، صاحبة شخصية «إميلي» التي أحبت الفنان كريم عبد العزيز، في فيلم «كيرة والجن»، إنها فنانة ذات أصول لبنانية وعاشت بلبنان معظم عمرها، كما أنها درست في لبنان أيضا حتى بلغت سن الـ 18 عامًا، ومن ثم توجهت لدراسة إدارة الأعمال في بريطانيا، وفور تخرجها أعطت الشهادة لأهلها وأخبرتهم أنها الآن ترغب في تحقيق حلمها في عالم التمثيل.

أحقق حلمي بالتمثيل رغم تخرجي من إدارة أعمال

وأضافت «جمال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويُعرض على شاشة «أون»: «أول ما تخرجت من الجامعة في بريطانيا، منحت الشهادة لأهلي، وقولت لهم هحقق حلمي بالتمثيل، وأول فيلم جسدته كان فيلم كارلوس، وشارك في مهرجان كان وقتها وحصل على جائزة»، موضحة أنها في أعقاب ذلك سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

لم يخطر على بالها المشاركة في أعمال فنية عربية

وأوضحت الفنانة اللبنانية البريطانية، أنها قامت بدراسة التمثيل في الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 2014، ومن ثم تلقت اتصالات من مصر يخطرها بالمشاركة في دور كارلا في امبراطورية ميم مع الفنانة هند صبري، كما أنها لم تكن تتخيل أنها ستعمل مشروعات فنية في العالم العربي، لكن أصبح يعرض عليها عمل يليه عمل، وكان من الصعب الرفض، إذ كان العمل مع الفنانة هند صبري حلم بالنسبة لها.

سعيدة بالعمل مع الفنان كريم عبد العزيز

وأكدت رزان جمال في الوقت ذاته أن العمل مع الفنان كريم عبد العزيز ممتع للغاية، فهو إنسان منظم وخفيف الدم، كما أن شخصيتهما اندمجت سويًا مع بعضهما البعض، «منذ فترة وضعت قائمة بمن أرغب في العمل معهم لتحقيق حلمي في عالم الفن وفي طليعتهم كان المخرج مروان حامد وعندما تلقيت اتصالا فرحت بشدة وطار عقلي».