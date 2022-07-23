أسرة عبدالناصر تفتح ضريحه اليوم بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو

قررت أسرة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فتح ضريح الزعيم، أمام المحبين اليوم السبت، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، تلك الثورة المجيدة التي شقت طريقها لتحقيق تحول اجتماعي جذري وبناء اقتصاد اشتراكي قوي.

فتح الضريح في تمام الـ10 صباحا

وقال عبدالحكيم جمال عبدالناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، إن الأسرة قررت فتح ضريح الزعيم عبدالناصر، في تمام الساعة 10 صباح اليوم، لاستقبال محبي ناصر، والذين يأتوا من محافظات مصر المختلفة.

وأضاف عبدالناصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكثير من المصريين اعتادوا على زيارة ضريح والده في المناسبات التي يقترن فيها اسم والده.

بسطاء الشعب المصري كانو من أولويات عبدالناصر

وتابع: «كانت أهم أولويات عبدالناصر هي الاهتمام ببسطاء الشعب المصري، وتحقيق التنمية التي كانت هدفا دائما ورئيسيا له».

واستكمل نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أن والده عمد إلى تنمية مصر زراعياً وصناعيا، وفي التعليم والصحة، موضحا أنه أصدر قانون الإصلاح الزراعي، فكان يتطلع أن يكون المجتمع المصري مجتمع المائة بالمائة بدلا من النصف في المائة.

وقال عبدالحكيم جمال عبدالناصر: «بدلا أن يكون التعليم والصحة مقصورة على فئات معينة، عمل جاهدا لأن يكون كل مصري له حق في التعليم والصحة، وفرصة عمل».

حوَّلت الثورة نظام الحكم من الملكية إلى النظام الجمهورى، وتبع ذلك تطورات اجتماعية واقتصادية مهمة، أبرزها أن المصريين استردوا كرامتهم واستعادوا وطنهم المسلوب على مدى عقود طويلة، وكان اللواء محمد نجيب هو أيقونة ثورة يوليو التى قادها الضباط الأحرار.