برلمانية: ثورة 23 يوليو لن ينساها التاريخ وستظل في وجدان المصريين

تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى جموع الشعب المصري، بمناسبة مرور الذكرى السبعون على ثورة 23 يوليو المجيدة.

الهريدي: نمضي نحو الجمهورية الجديدة بمبادئ ثورة 23 يوليو

وقالت النائبة ميرال الهريدي: «نمضي نحو الجمهورية الجديدة بمبادئ الثورة لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تجعل من مصرنا الحبيبة في مقدمة الدول، كما أن ثورة 23 يوليو تعد علامة فارقة وصفحة مضيئة في تاريخ مصر الحديث بما تم خلالها من إنجازات وتحقيقها لكافة أهدافها».

وأشارت الهريدي، في بيان لها، إلى أن الانجازات التي حققتها الثورة لن ينساها التاريخ، وستظل جهود صانعيها محفورة في وجدان كل مصري على مر الأجيال، بدءًَا من تأميم قناة السويس، وتدشين السد العالي كأحد أهم نتائج وإنجازات ثورة 23 يوليو.

وأكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن الضباط الأحرار مثلوا في فترة طوق النجاة الأخير لاسترداد كرامة المواطن المصري، وتحقيق الاستقلال التام والحرية المفقودة على أيدي المستعمر المعتدي، إلى إسقاط الحكم الملكي المستبد وإجبار الملك على التنازل عن العرش ثم الرحيل عن مصر، ووضعوا اللبنة الأولي لتأسيسي الجمهورية التي تؤمن بالديمقراطية والمساواة وتحقيق العدالة بشتي صورها.

إنجازات لثورة 23 يوليو 1952

وأضافت النائبة البرلمانية، أن الثورة حققت إنجازات اجتماعية، وتعليمية وثقافية ما زالت موجودة إلى يومنا هذا، أهمها القضاء على الإقطاع، وتنزيل الملكيات الزراعية من عرشها، بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، وتحديد الملكية الزراعي، وتوزيعها على صغار الفلاحين إلى أن تدرجت من 200 فدان إلى خمسين فداناً للملاك القدامى.