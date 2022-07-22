«اتحاد العمال» في ذكرى ثورة 23 يوليو: «نتعهد بمواصلة العمل والإنتاج»

هنأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسن شحاتة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الذكرى 70 لثورة 23 يوليو 1952 التي تحل غدا السبت.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي، اليوم، على تعهده بالاستمرار في حث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الداخل والخارج.

برامج الحماية الاجتماعية

وأوضح اتحاد العمال، أن المشروعات العملاقة الحالية، وبرامج الحماية الاجتماعية، وثقافة الجمهورية الجديدة، والحوار الوطني جميعها منهج ثورة 30 يونيو 2013، وامتداد لمبادئ ثورة يوليو 1952 التي حققت الإرادة الوطنية، وقادت العديد من الشعوب إلى ثورات التحرر الوطني.

وثَمّن الاتحاد تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي لدور العمال في الجمهورية الجديدة، وتأكيده المستمر في كل المناسبات العمالية والوطنية أن العامل المصرى هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.

ثورة 23 يوليو

وجاء في بيان اتحاد العمال، أن ثورة يوليو 52 التي قادها الضباط الأحرار من أبناء الجيش المصري، وضعت عددًا من المبادئ أبرزها القضاء على الاقطاع، والاستعمار، وسيطرة رأس المال، وإقامة جيش وطني قوي، وعدالة اجتماعية، وحياة ديمقراطية سليمة، موضحاً أن الثورة كانت بمثابة العصر الذهبى للطبقة العاملة التي كانت تعاني أشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث أسفرت عن توجهها الاجتماعي وحسها الشعبي مبكراً عندما أصدرت قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952.

واستكمل: «قضت ثورة 23 يوليو على الإقطاع ، وأنزلت الملكيات الزراعية من عرشها، وحررت الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، كذلك جاء ملف تمصير وتأميم التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب، أحد أهم الملفات التي نجحت ثورة يوليو فى تحقيقها، وتبعها القضاء على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي، وقضت كذلك على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى، ويخضع ثمنها للمضاربة في سوق العمل، كما عززت ثورة يوليو المنتج المحلي المصري بتدشين مئات المصانع والشركات في مختلف التخصصات، وكان للمنتج المصري بريقه في معظم أسواق العالم، ثم جاء إنشاء السد العالي ليكون تاجاً لكل المصريين وثمرة من ثمار يوليو».