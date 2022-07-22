موعد وخطوات التسجيل في اختبار قدرات كلية التمريض 2022 بجامعة سوهاج

تواصل جامعة سوهاج استعداداتها لاختبارات القدرات 2022، وفقا للضوابط والمعايير التي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يبحث الآلاف من الطلاب عن مواعيدها، ومنها موعد اختبار قدرات كلية التمريض 2022 بجامعة سوهاج.

موعد اختبار قدرات كلية التمريض 2022

وأعلنت وزاره التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الحجز لأداء اختبارات القدرات لكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وذلك بداية من يوم 25 يوليو الجاري حتى يوم 6 أغسطس المقبل.

عبر هذا الموقع www.tansik.egypt.gov.eg

خطوات التسجيل

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع، ويبدأ عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب، علمية– هندسية– أدبية)، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

تظهر أمام الطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

يختار الطالب نوع القدرات، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية، وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يطبع إيصالا يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

وتلتزم الكليات بجامعة سوهاج وبجميع الجامعات المصرية المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية

1- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

2- صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب عدد صورتين شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.