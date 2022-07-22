مجموعة السبع: سنراقب تنفيذ اتفاقية الحبوب.. وبوريل: نطالب بتنفيذ سريع

عقب توقيع اتفاق استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية بين روسيا وأوكرانيا في حضور أنطونيو جويتريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رحبت عدة دول بالاتفاق، مطالبة الجانب الروسي بالالتزام به.

وأعلنت مجموعة الدول السبع أنها سوف تراقب اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل.

وأكدت مجموعة الدول السبع أنها ستضمن عدم تأثير هذه الاتفاقية بشكل سلبي على كييف.

واشنطن: سنحاسب روسيا إذا أخلت بالاتفاقية

من جانبها، قالت ليندا توماس جرينفيلد، مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على جعل روسيا مسؤولة عن تنفيذ صفقة تصدير الحبوب، وأنها ستحاسب روسيا في حال أخلت باتفاق تصدير الحبوب.

في الوقت نفسه أعلن جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يطالب بتنفيذ سريع لاتفاق إسطنبول بشأن تصدير الحبوب.

ووقع الجانبان الروسي والأوكراني، منذ قليل، اتفاقية لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية في تركيا، برعاية أممية، حيث حضر أنطونيو جويتريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.

وتوقف تصدير الحبوب الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في فبراير الماضي، وتحديدًا بعد سيطرة القوات الروسية على أغلب الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود والمسؤولة عن تصدير الحبوب الأوكرانية مثل القمح والذرة والشعير إلى دول العالم.

السيطرة على الموانئ الأوكرانية

وحذرت الأمم المتحدة من أن إيقاف تصدير الحبوب الأوكرانية سيتسبب في أزمة غذاء عالمية، محملة روسيا المسؤولية، وهو الأمر الذي نفته روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف في تصريحات سابقة، بأن حركة السفن متوقفة بسبب الألغام التي زرعتها أوكرانيا في البحر الأسود.

وكانت القوات الأوكرانية قامت بتلغيم عدد من الموانئ المطلة على البحر الأسود، للعمل على وقف تقدم القوات الروسية تجاهها، إلا أن القوات الروسية تمكنت من التقدم والسيطرة على أغلب المدن المطلة على البحر الأسود وفي مقدمتها مدينة ماريوبول الأوكرانية.