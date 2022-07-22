مقتل تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بالدقهلية 

لقى أحد العناصر الإجرامية مصرعه في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، كما ضبط آخر، بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة بالدقهلية، بعدما اشتبه فيهم قوة أمنية أثناء وقوفهما على جانب الطريق، بجوارهما بعض الأجولة، ولدى مشاهدتهما للقوات، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اشتباه

بداية الواقعة التي شهدتها منطقة الدقهلية، وبالتحديد في منطقة السنبلاوين، كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، جرى الاشتباه في شخصين يقفان على جانب الطريق، بجوارهما بعض الأجولة، ولدى مشاهدتهما للقوات، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

إطلاق نار

وعقب إطلاقهم النار تجاه رجال الشرطة، بادلتهما بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران، ونتج عن ذلك مصرع أحدهما، عنصر إجرامى سبق إتهامه فى قضايا «سرقة، إتجار بالمواد المخدرة، ومقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية»، وإصابة الآخر مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.

سلاح وطلقات ومخدرات

عقب تعامل رجال الشرطة معهم، عُثر بجوارهما على 2 بندقية آلية، 4 خزينة، عدد من الطلقات من ذات العيار، كما تم العثور بجوارهما على كمية من مخدر البانجو، وزنت 150 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 دراجة نارية «دون لوحات معدنية»، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.