مصرع عامل على يد جاره في السنبلاوين.. «اتخانقوا بسبب 20 جنيه»

لقي عامل بمحافظة الدقهلية مصرعه، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته جراء قيام أحد جيرانه بضربه بشومة على رأسه في قرية المقاطعة التابعة لمركز السنبلاوين، وذلك بسبب مطالبته بمبلغ 20 جنيها قيمة متأخرات لثمن الخبز، كون المجني عليه يعمل في مشروع توزيع الخبز على المنازل بالقرية، وقام المتهم بملاحقته وتعدى عليه بشومة ثم بـ«كوريك»، مما تسبب في إصابته بكسر في الجمجمة، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة.

إصابات خطيرة للعامل

وتبلغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية من نقطة شرطة قرية المقاطعة، يفيد بقيام أحد الأشخاص بملاحقة عامل بجوار النقطة والتعدي عليه بالضرب، مما تسبب في إحداث إصابات خطيرة به، وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة للعلاج، وفي وقت لاحق وصلت إشارة من المستشفى بوفاة المصاب.

خلاف على 20 جنيها

وبالفحص، تبين إصابة أحمد محمود مصطفى، 27 سنة، على يد شخص يدعى «محمد ش. م»، محامي ومقيم قرية المقاطعة مركز السنبلاوين، وذلك بعد خلاف على مبلغ 20 جنيها قيمة الاشتراك الشهري لمشروع توزيع الخبز بالقرية.

القبض على المتهم

وبتقنين الإجراءات تمكنت مباحث السنبلاوين من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتي أمرت بحبس المتهم، وتم إيداع جثة المجني عليه مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية للمتوفي.

وأكد شهود العيان أن المجني عليه طالب جيرانه بسدد مبلغ 20 جنيها ثمن الاشتراك في مشروع توزيع الخبز على المنازل، وهو ما تسبب في الاعتداء عليه بشومة، وحال نقله على تروسكيل إلى المستشفى تتبعه المتهم وضربه بكوريك على رأسه مما أحدث إصابته التي أودت بحياته.