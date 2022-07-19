مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بأسوان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامه في 15 قضية ما بين «ضرب، سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات، مخدرات»، مقيم بقرية سبيل العرب دائرة مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد في 5 جنايات وعقوبات بالحبس 45 سنة في 8 قضايا أبرزها «سلاح - استعمال قوة - سرقة - حريق عمد».

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها فبادلته القوات إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرعه وعُثر بجواره على «رشاش جرينوف - 500 طلقة من ذات العيار – 2 بندقية آلية - 8 خزائن - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، كما عثرت القوات على 25 كيلو جرام من مخدر البانجو وكيلو جرام من مخدر الحشيش، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.