المطرب الأمريكي جون ليجند وأسرته في جولة بالأهرامات.. «ركبوا خيول وجمال»

استضافت منطقة أهرامات الجيزة، المطرب الأمريكي المشهور جون ليجند، وأسرته، الذين حرصوا على زيارة المنطقة قبل توجههم إلى الساحل الشمالي لإحياء الحفل الخاص به مساء اليوم، بإحدى القرى السياحية.

جولة للمطرب الأمريكي جون ليجند وأسرته في الأهرامات

وقالت وزارة السياحة والآثار، إنه كان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، إذ رافقهم في جولة داخل المنطقة، كما قدم لهم شرحاً عن تاريخ عصر بناة الأهرامات وطريقة بناء الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم.

المطرب الأمريكي وأسرته في زيارة الممر الأول داخل الهرم الأكبر

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المطرب الأمريكي قام وأسرته بزيارة الممر الأول داخل الهرم الأكبر، وأعربوا عن انبهارهم بالهرم وعن سعادتهم بزيارته، كما قاموا بزيارة منطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما، بالإضافة إلى قيامهم بركوب الخيل والجمال.

وحرص المطرب الأمريكي وأسرته على التقاط الصور التذكارية خلال هذه الزيارة.