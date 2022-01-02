أفلام هندية صورت في منطقة الأهرامات آخرها «خدا حافظ 2»

انتهى صناع الفيلم الهندي «خدا حافظ» من تصوير الجزء الثاني من العمل، والتي تم تصويره بعدة أماكن بالقاهرة، من بينها شارع المعز والقلعة والأهرامات، وتدور أهم أحداث الفيلم في منطقة الأهرامات، ونستعرض لكم في الأفلام الهندية التي تم تصويرها بها.

لم يكن الجزء الثاني من أحداث فيلم «خدا حافظ»، العمل الهندي الأول التي تم تصويرها بمنطقة الأهرامات، بل قام أميتاب باتشان بتصوير أحد أفلامه بها، فضلاً عن تصوير جزء من فيلم شاروخان أيضا ببداية الألفية الثلاثة.

الجزء الثاني من فيلم «خدا حافظ» بالأهرامات

فيلم «خدا حافظ» من بطولة فيديوت جاموال، والهندية شيفاليكا أوبروي، وفي الجزء الثاني شارك من مصر محمد إسماعيل ومحمد طارق.

ويعد الجزء الثاني من فيلم «خدا حافظ» إنتاج مصري هندي بقيادة محمد حفظي والهندي حسنين حسيني، و إخراج وتأليف فاروق كابير، ومخرج المنفذ امبيكا رانا، وبانكاج كومار مساعد مخرج ثان، وشارك بالسيناريو روهيت كومار.

وتدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «خدا حافظ»، حول تقبل المجتمع لبطلة الفيلم بعد عودتها لأرض الوطن بعد اختطافها وإجبارها على العمل بالدعارة خلال أحداث الجزء الأول.

ويذكر أن جريدة «الوطن»، انفردت بحضور تصوير الفيلم بمنطقة الأهرامات، وبثت فيديو مباشر مع فيديوت جاموال بطل العمل، والمخرج الهندي فاروق كابير.

فيلم «المقامر الكبير» لـ أميتاب باتشان عام 1979

خلال تواجد الفنان الهندي العالمي أميتاب باتشان في مصر في أخر زياراته لها عام 2015، أثناء حضوره فعاليات مهرجان «الهند على ضفاف النيل» التابع للسفارة الهندية بالقاهرة.

فاجئ المسئول الإعلامي للسفارة الهندية، أن أميتاب باتشان، قام بأحد أفلامه النادرة في مصر وخاصة بمنطقة الأهرامات، عام 1979، تحت أسم «المقامر الكبير»، لكن لم يكن يحصل باتشان على شهرة عالمية لذا لم يعرف العديد شيئا عن هذا الفيلم وهذه الزيارة.

شاروخان.. فيلم «كابهي كوشي كابهي جم» عام 2001

بينما قام شاروخان بتصوير مشاهد من فيلم «كابهي كوشي كابهي جم»عام 2001، بمنطقة الأهرامات برفقة كاجول، تحديدا جزء من أغنية «suraj hua madam»، وكانت الزيارة الأولى لهم بمصر، بجانب تصوير جزء منها بواحة سيوة.

وقد علق شاروخان على مشاركة أحد مشاهده بفيلم «كابهي كوشي كابهي جم»، أن المصريين كانوا يلقبونه بأميتاب باتشان، معتقدين أن كل الهنود يحملون نفس الأسم، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية سمر يسري.