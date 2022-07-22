«طلبة» بعد تسلمه ميكروباص جديد من حياة كريمة: «سجدت لله شكرا»

تسلم إيهاب طلبة ابن مدينة الإسماعيلية، سيارة جديدة بديلة لسيارته التي تعرضت للاحتراق بسبب ماس كهربائى في مدينة الإسماعيلية، بعد استجابة مؤسسة حياة كريمة، لحالته، وقال «طلبة»، إنه سجد لله شكرا على نعمته، خاصة أن السيارة هي كل ما يملكه في الدنيا.

رب الأسرة: حياة كريمة أعادت لنا الأمل

وأضاف «طلبة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة ومؤسسة حياة كريمة أعادت له الأمل مرة أخرى، بعدما اتصلوا به لإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بتسليمه السيارة.

وقال، إنه سافر إلى القاهرة رفقة عدد من مسؤولي المبادرة في محافظة الإسماعيلية وتوجهوا معه بالفعل لشراء السيارة وإنهاء كافة الإجراءات وتسلمها وعاد بها إلى محافظة الإسماعيلية، معبرا عن سعادته بالسيارة الجديدة التي هي كل مصدر رزقه في الحياة.

وتابع «طلبة»: «طول عمري شغال سواق لودر في الشركات، وقدرت أحوش مبلغ أدفعه مقدم للعربية وباقي التمن بالقسط، لأني مقدرش أشتغل على لودر دلوقتي، بسبب ظروفي الصحية ولكن قدر ربنا إن العربية تولع مني بسبب ماس كهربائي».

صدمة عصبية

وحكى أنه تعرض لصدمة عصبية في أثناء اشتعال السيارة أمام عينيه بالطريق الدائري في الإسماعيلية، مشيرا إلى أنه جرى نقله إلى المستشفي بعد الحادث: «ماكنتش مصدق أن شقى عمري كله راح قدام عيني وفي لحظة واحدة، ولا مصدق أني مش هقدر أجيب لولادي أكل بعد كده لأنها كانت مصدر رزقي الوحيد وكنت بدعي وأقول يا رب».

وقدم «طلبة» الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مبادرته الرئاسية حياة كريمة لما لها من دور كبير أعاد الحياة في الريف المصري وأعاد الحياة لأسر كثيرة تعرضت لأزمات مختلفة.

الوطن تنشر استغاثة «طلبة»

وكانت «الوطن»، نشرت استغاثة رب الأسرة إيهاب طلبة، يوم اشتعال سيارته في بث مباشر على الصحفة الرسمية للجريدة، وطالب خلالها بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي.