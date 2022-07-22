رئيس «مياه دمياط» يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»

تابع العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، موقف التطورات التنفيذية لأعمال المد والتدعيم لشبكات المياه والصرف الصحي والأعمال الإنشائية لمحطات المياه بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة «المرحلة الأولى» الجاري تنفيذها بقرى مركز كفر سعد.

ربط خط التوفيقية - جمصة

وأوضح أنه جارٍ التجهيز لأعمال ربط خط التوفيقية - جمصة مع خطوط طرد محطة مياه كفر سليمان، وتم عمل عداية الحفر الأفقي الموجه «الدفع الموجه» بخط مياه ميت أبوغالب– الألفي، أمام مدخل كفر أبو شحاتة بطريق دمياط - المنصورة السريع، وجارٍ أعمال الغسيل والتعقيم لجزء من خط التوفيقية - جمصة بطول (8.5كم) من محطة مياه كفر سليمان إلى كوبري الإبراهيمية البحرية وجارٍ الانتهاء من أعمال الشبكات الداخلية لعدد 9 قرى بنسبة إنجاز 90%.

نسب تنفيذ محطات مياه الشرب

وأضاف أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمحطة مياه ميت أبوغالب بنسبة 70%، محطة مياه السوالم بنسبة 65%، محطة مياه كفر ميت أبوغالب بنسبة 45% ومحطة مياه السلام بنسبة 22% وجارٍ إنهاء فحص واختبار المهمات الكهروميكانيكية لتلك المحطات.

الالتزام بالبرنامج الزمني

وشدد على ضرورة الالتزام بنهو الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني المحدد، حيث تُعتبر تلك المشروعات من أهم أولويات الشركة، وتهدف المبادرة إلى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.