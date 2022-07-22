«مياه سوهاج»: حملات طرق الأبواب لتوعية الأهالي بمشروعات حياة كريمة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إطلاق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، حملة توعوية لأهالي قري بندار الرملية ومزاتا والشيخ جبر بمركز جرجا وذلك بهدف توعيتهم بحجم الاستثمارات التي تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة لتطوير الريف المصري

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج في بيان له، إنه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة لتطوير الريف المصري، والتي يتم تنفيذها في 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام والتي تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب ومشروعات صرف صحي متكامل.

توعية الأهالي بمشروعات حياة كريمة

من جانبها قالت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج في البيان الصادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إنه تم خلال حملة طرق الأبواب توعية الأهالي بالقرى المذكورة بالمشروعات الجاري تنفيذها، وكذلك تعريفهم بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.

نشر رسائل التوعية المائية للحفاظ على المشروعات المنفذة

وأشارت مدير إدارة التوعية والتثقيف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج إلى أنه تم دعوة الأهالي بالقرى المذكورة لنشر رسائل التوعية المائية للحفاظ علي المشروعات المنفذة وطرق ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.