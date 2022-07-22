القابضة للمياه: مد وتدعيم شبكات المرحلة الأولى بـ«حياة كريمة» بدمياط

تابع العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط موقف التطورات التنفيذية لأعمال المد والتدعيم لشبكات المياه والصرف الصحي والأعمال الإنشائية لمحطات المياه بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة «المرحلة الأولى».

الانتهاء من أعمال الشبكات الداخلية لـ9 قرى بنسبة إنجاز 90%

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط في بيان له، أنه جار التجهيز لأعمال ربط «خط التوفيقية - جمصة مع خطوط طرد محطة مياه كفر سليمان» لافتا إلى أنه تم عمل عداية الحفر الأفقي الموجه «الدفع الموجه» بخط مياه ميت أبو غالب – الألفى أمام مدخل كفر أبو شحاتة بطريق دمياط - المنصورة السريع وجار أعمال الغسيل والتعقيم لجزء من خط التوفيقية جمصة بطول (8.5 كم ) من محطة مياه كفر سليمان إلى كوبري الإبراهيمية البحرية، وجار الانتهاء من أعمال الشبكات الداخلية لعدد 9 قرى بنسبة إنجاز 90%.

فحص واختبار المهمات الكهروميكانيكية للمحطات

وأضاف خالد جمال الدين أحمد، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمحطة مياه ميت أبو غالب بنسبة 70%، ومحطة مياه السوالم بنسبة 65%، ومحطة مياه كفر ميت ابو غالب بنسبة 45% ومحطة مياه السلام بنسبة 22% وجار إنهاء فحص وإختبار المهمات الكهروميكانيكية لتلك المحطات.

تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط على ضرورة الالتزام بإنهاء الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد، والتي تعتبر تلك المشروعات كأحد أهم أولويات الشركة، التي تهدف المبادرة إلى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة.