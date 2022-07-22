«مياه بني سويف»: ملتزمون بنهو مشروعات «حياة كريمة» طبقا للبرنامج الزمني

تفقدت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، مشروعات توسعات «محطة مياه معصرة نعسان مركز أهناسيا، إنشاء محطة مياه الفقاعي ومحطة مياه كفر ناصر مركز ببا» ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال ونسب تنفيذها.

الالتزام بنهو الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد

وأكدت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف في تصريحات صحفية على ضرورة الالتزام بنهو الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد، والتي تعتبر تلك المشروعات كأحد أهم أولويات الشركة، حيث إنه جارٍ العمل على قدم وساق بتنفيذ مشروعات حياة كريمة في 66 قرية وتوابعها بمركزي ببا وناصر، ضمن المرحلة الأولى والتي تشمل مشروعات «مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي، وإنشاء محطتي الفقاعي وكفر ناصر بمركز ببا، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطتي مياه شرب كفر ناصر والبرانقة مركز ببا، ومحطة مياه أشمنت مركز ناصر، ومحطة مياه معصرة نعسان مركز أهناسيا والتي تغذي بعض قرى مركز ناصر».

تحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري

قالت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف إن المبادرة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.

«حياة كريمة» من أهم المشروعات والمبادرات التنموية

وأشارت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف إلى أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، باسم المشروع القومي لتطوير الريف المصري، تعد من أهم المشروعات والمبادرات التنموية، وتستهدف تغيير وجه الحياة في القرى المصرية وتحقيق طفرة تنموية فيها، والتي تحظي باهتمام كل قطاعات ومؤسسات الدولة وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.