الجامعة العربية ترحب باتفاق تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه اليوم، في إسطنبول، بين روسيا وأوكرانيا وتركيا، برعاية الأمم المتحدة، لتسهيل عمليات تصدير الحبوب من المواني الأوكرانية في البحر الأسود.

وشدد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، على أن المهم الآن، تنفيذ الاتفاق بحسن نية، بهدف تجنيب الكثير من الدول المضارة -ومن بينها دول عربية- التبعات الخطيرة لأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب، معربا عن التطلع لأن يمهد الاتفاق الطريق للمزيد من الجهود الدبلوماسية الرامية لإيقاف الحرب والتسوية السلمية للأزمة.