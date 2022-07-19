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بالأسماء.. تكريم 10 فنانين بالمهرجان القومي للمسرح في دورته الـ15

كتب:

إلهام زيدان
06:53 م | الثلاثاء 19 يوليو 2022
المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح المصري

المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح المصري

انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي ينظمه المهرجان القومي للمسرح المصري لإعلان تفاصيل الدورة الخامسة عشرة، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، منهم الناقد جرجس شكري

تفاصيل المهرجان القومي للمسرح المصري 

ومن المقرر، أن يشهد المؤتمر الصحفي تفاصيل الدورة الجديدة، وأسماء المكرمين، والكتب المقرر إصدارها عن المهرجان

وتحدث الفنان يوسف إسماعيل عن تفاصيل الدورة المقبلة، قائلا إن الدورة اختارت عنوان المخرج المصري الذي تقوم عليه عملية الإبداع، ولأهمية دوره، وذكر أسماء المكرمين، وهم:

الفنان محمد صبحي

المخرج عصام السيد

المخرج ناصر عبدالمنعم

الفنان أحمد إسماعيل

الفنان صبري عبدالمنعم

الفنان مراد منير

الفنان فادي فوكيه

الفنانة عايدة فهمي

الفنان عبدالرحيم الزرقاني

الفنانة أمينة رزق

يشار إلى أن الدورة الـ15 من المهرجان القومي للمسرح المصري تقام تحت عنوان «المخرج المسرحي المصري»، وتنطلق في يوم 24 يوليو على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويختتم المهرجان فعالياته، وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على نفس المسرح برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.